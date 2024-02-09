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18:31, 9 февраля 2024Экономика

Умер глава HeadHunter Михаил Жуков

Президент рекрутинговой компании HeadHunter Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет
Михаил Жуков

Михаил Жуков. Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Президент крупнейшей в России рекрутинговой компании HeadHunter (HH) Михаил Жуков умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление пресс-службы HH.

В компании сообщили, что дата и место прощания с Жуковым станет известны позднее. В пресс-службе также подчеркнули, что для всей рекрутинговой компании уход из жизни ее руководителя оказался «невосполнимой безвременной утратой». «Приносим соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении HH.

Жуков занимал должность президента HeadHunter с марта 2023 года. До этого, на протяжении 14 лет (с 2008 по 2022 год) был генеральным директоров рекрутинговой компании. Он неоднократно возглавлял список высших руководителей в различных отраслевых рейтингах. Он также написал книгу «HeadHunter: Успех неизбежен», посвященной истории развития компании, которая была опубликована в декабре прошлого года.

HeadHunter является крупнейшим игроком на российском рекрутинговой рынке. По итогам первых девяти месяцев 2023 года ее чистая прибыль выросла почти в 6 раз в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигла уровня в 9,3 миллиарда рублей. Общая выручка за это время составила 21 миллиард рублей, увеличившись более чем в 1,5 раза.

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      Анатолий Акулов
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