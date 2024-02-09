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13:50, 9 февраля 2024Россия

В Госдуме жестко высказались о новом главкоме ВСУ

Глава комитета ГД Пискарев: Сырского ждет бесславное падение и вечный позор
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) ждет бесславный конец, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Жесткое высказывание парламентарий написал в Telegram после того, как ознакомился с биографией генерала.

По словам Пискарева, то, что родившийся в РСФСР Сырский возглавил украинскую армию, «звучит чудовищно».

Дальнейшую карьеру Сырского-главкома глава думского комитета описал как быстрый взлет, бесславное падение и «вечный позор в веках, который ждет любого предателя».

Сырский родился в 1965-м году во Владимирской области. Будущий главком ВСУ окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 2014 году он возглавил штаб проводимой Киевом так называемой антитеррористической операции в Донбассе. С 2019-го Сырский командовал сухопутными войсками Украины.

Ранее в Кремле отреагировали на увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного и назначением на эту должность Сырского. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перестановки в руководстве ВСУ не изменят хода специальной военной операции.

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      Алан Босиков
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