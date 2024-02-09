В Кремле отреагировали на увольнение Залужного
Увольнение Валерия Залужного с поста главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход специальной военной операции (СВО). Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации», — пояснил он.
Представитель Кремля также отметил, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Залужным. Во время нее он поблагодарил бывшего главнокомандующего «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.
Его преемником был назначен Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.