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12:17, 9 февраля 2024Россия

В Кремле отреагировали на увольнение Залужного

Песков об увольнении Залужного: смена командования ВСУ не изменит ход СВО
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Увольнение Валерия Залужного с поста главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход специальной военной операции (СВО). Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации», — пояснил он.

Представитель Кремля также отметил, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Залужным. Во время нее он поблагодарил бывшего главнокомандующего «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.

Его преемником был назначен Александр Сырский, который до этого командовал Сухопутными войсками Украины.

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