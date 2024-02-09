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14:57, 9 февраля 2024Бывший СССР

В Литве намерились лишить бизнесмена ВНЖ из-за службы в разведке СССР

Литовский бизнесмен Кудимов оказался на грани депортации из-за службы в КГБ СССР

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

Комиссия по делам гражданства Литвы рассмотрит дело о лишении вида на жительство (ВНЖ) бизнесмена Юрия Кудимова из-за его службы в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР. О том, как Кудимов оказался на грани депортации, рассказали в 15min.lt.

«По мнению Департамента государственной безопасности (ДГБ), бизнесмен получил литовское гражданство, скрыв факты из своей биографии: предоставил недостоверные сведения о местах учебы и работы, не указал информацию о том, что был сотрудником разведки КГБ Советского Союза», — объясняется намерение страны в сообщении.

По мнению литовских чиновников, Кудимов представляет угрозу для национальной безопасности республики, так как поддерживает связи с влиятельными лицами в России, а также принимал участие в схемах непрозрачного финансирования избирательных кампаний в западных странах.

Ранее активнее выдворять из страны граждан, которые подозреваются в связи с Россией, призвали в Латвии. По словам зампредседателя комиссии Сейма по национальной безопасности Яниса Домбрава, в стране слишком много агентов влияния из Москвы.

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      Глеб Палехов
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