В Литве намерились лишить бизнесмена ВНЖ из-за службы в разведке СССР

Литовский бизнесмен Кудимов оказался на грани депортации из-за службы в КГБ СССР

Комиссия по делам гражданства Литвы рассмотрит дело о лишении вида на жительство (ВНЖ) бизнесмена Юрия Кудимова из-за его службы в Комитете государственной безопасности (КГБ) СССР. О том, как Кудимов оказался на грани депортации, рассказали в 15min.lt.

«По мнению Департамента государственной безопасности (ДГБ), бизнесмен получил литовское гражданство, скрыв факты из своей биографии: предоставил недостоверные сведения о местах учебы и работы, не указал информацию о том, что был сотрудником разведки КГБ Советского Союза», — объясняется намерение страны в сообщении.

По мнению литовских чиновников, Кудимов представляет угрозу для национальной безопасности республики, так как поддерживает связи с влиятельными лицами в России, а также принимал участие в схемах непрозрачного финансирования избирательных кампаний в западных странах.

Ранее активнее выдворять из страны граждан, которые подозреваются в связи с Россией, призвали в Латвии. По словам зампредседателя комиссии Сейма по национальной безопасности Яниса Домбрава, в стране слишком много агентов влияния из Москвы.

