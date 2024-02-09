В сгоревшем под Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода

«Mash на Мойке»: на сгоревшем складе Wildberries в пожарных шлангах не было воды

В пожарных шлангах на сгоревшем под Санкт-Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По имеющимся данным, автоматическая оросительная система также не работала. Известно, что ее якобы планировалось подключить в день пожара.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries под Санкт-Петербургом произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что в квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре склада маркетплейса в Шушарах. Силовики изъяли документацию. Также следственные действия были проведены с несколькими топ-менеджерами.