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17:17, 9 февраля 2024Россия

В сгоревшем под Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода

«Mash на Мойке»: на сгоревшем складе Wildberries в пожарных шлангах не было воды

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В пожарных шлангах на сгоревшем под Санкт-Петербургом складе Wildberries отсутствовала вода. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По имеющимся данным, автоматическая оросительная система также не работала. Известно, что ее якобы планировалось подключить в день пожара.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries под Санкт-Петербургом произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что в квартире у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук прошли обыски в рамках дела о пожаре склада маркетплейса в Шушарах. Силовики изъяли документацию. Также следственные действия были проведены с несколькими топ-менеджерами.

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      Никита Абрамов
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