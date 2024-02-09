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17:09, 9 февраля 2024Мир

В США потребовали отставки генсека ООН и главы агентства для помощи Палестине

В Конгрессе США призвали лишить должности генсека ООН Гутерриша и главу БАПОР
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mike Segar / Reuters

Члены Палаты представителей Конгресса США от обеих партий направили государственному секретарю Энтони Блинкену письмо с требованием отставки главы Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша и руководителя Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппа Лаззарини после расследования о причастности 12 их сотрудников к деятельности ХАМАС. Об этом сообщает The Hill.

«Им больше нельзя доверять поддержание международного мира и безопасности, защиту всех наций и соблюдение международного права (...). Мы потеряли всякую уверенность в способности Генерального секретаря Антониу Гутерриша гарантировать, что ООН не будет активно поддерживать терроризм или предоставлять убежище известным террористам», — говорится в письме конгрессменов.

Помимо просьбы лишить должности генсека ООН, они призвали уволить главу БАПОР из-за сообщений израильской разведки, что 10 процентов из 13 тысяч сотрудников БАПОР в секторе Газа имеют связи с ХАМАС.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС. После этого агентство лишилось половины стран-спонсоров, к числу которых 31 января присоединились США.

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      Лина Пивоварова
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