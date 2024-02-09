Вирусолог отреагировал на слова митрополита РПЦ о связи вакцин с Сатаной

Вирусолог Альтштейн счел слова митрополита РПЦ о вакцинах и Сатане мракобесием

Заявления митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Алексея Кульберга) о вакцинах являются проявлением мракобесия. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил российский вирусолог, сотрудник института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Митрополит Евгений ранее заявлял, что вакцины являются инструментом контроля над людьми, конечной целью которого является поклонение Искусителю, то есть Сатане. Кроме того, архиерей называл медицинские маски обрядовой одеждой, а главу Всемирной организации здравоохранения — марионеткой в руках тайных сил.

«Отрицать то, что (...) вакцины чрезвычайно эффективны и полезны для борьбы с инфекциями, совершенно неправильно. Я рассматриваю такое высказывание как мракобесие», — счел обскурантизмом заявление митрополита вирусолог.

Альтштейн напомнил, что вакцины были разработаны еще в XIX веке и с течением времени лишь улучшались.

До этого священник Русской православной церкви отец Павел (Островский) заявил, что уничтожил бы всех людей и Землю, если бы был Богом.