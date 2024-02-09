Политолог Коньков: подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров могут только США

Подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров с Москвой может не столько отсутствие оружия, сколько решение США, считает кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. Такое влияющее на возобновление переговорного процесса условие он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Нынешнее руководство Украины несамостоятельно в принятии решений, особенно стратегического характера. Даже тот факт, что ведение боевых действий осуществляется при помощи бесплатно предоставляемого вооружения, военной техники и другой всевозможной поддержки, подчеркивает, что это прокси-война. То есть война, которую Запад ведет руками украинских солдат при посредничестве киевского руководства», — заявил Коньков.

Политолог напомнил, что именно Украина прекратила переговорный процесс с Россией.

«Киев был готов подписать соглашение, а потом, после окрика из-за океана, отправил его в мусорную корзину и не стал подписывать. Также существует указ президента Украины [Владимира Зеленского] о том, что запрещено вести какие бы то ни было переговоры с Россией», — добавил он.

Подтолкнуть Киев [к переговорам с Москвой] может не столько отсутствие или недостаток оружия, сколько непосредственное решение, принимаемое за океаном Александр Коньков доцент департамента политологии Финансового университета

Ранее президент США Джо Байден заявил, что союзники Украины бросают Киев, в то время как страна находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи.

Издание The Wall Street Journal считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся в трудном положении уже к концу лета в случае отсутствия помощи со стороны США. Как отметил военный эксперт Марк Кансиан, слова которого приводятся в статье, сейчас Киев получает на две трети меньше оружия, чем во время контрнаступления.