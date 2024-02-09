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06:12, 9 февраля 2024Бывший СССР

Названо влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

Политолог Коньков: подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров могут только США

Фото: Thomas Peter / Reuters

Подтолкнуть Киев к возобновлению переговоров с Москвой может не столько отсутствие оружия, сколько решение США, считает кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета Александр Коньков. Такое влияющее на возобновление переговорного процесса условие он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Нынешнее руководство Украины несамостоятельно в принятии решений, особенно стратегического характера. Даже тот факт, что ведение боевых действий осуществляется при помощи бесплатно предоставляемого вооружения, военной техники и другой всевозможной поддержки, подчеркивает, что это прокси-война. То есть война, которую Запад ведет руками украинских солдат при посредничестве киевского руководства», — заявил Коньков.

Политолог напомнил, что именно Украина прекратила переговорный процесс с Россией.

«Киев был готов подписать соглашение, а потом, после окрика из-за океана, отправил его в мусорную корзину и не стал подписывать. Также существует указ президента Украины [Владимира Зеленского] о том, что запрещено вести какие бы то ни было переговоры с Россией», — добавил он.

Подтолкнуть Киев [к переговорам с Москвой] может не столько отсутствие или недостаток оружия, сколько непосредственное решение, принимаемое за океаном

Александр Коньковдоцент департамента политологии Финансового университета

Ранее президент США Джо Байден заявил, что союзники Украины бросают Киев, в то время как страна находится в критической точке конфликта из-за сокращения помощи.

Издание The Wall Street Journal считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окажутся в трудном положении уже к концу лета в случае отсутствия помощи со стороны США. Как отметил военный эксперт Марк Кансиан, слова которого приводятся в статье, сейчас Киев получает на две трети меньше оружия, чем во время контрнаступления.

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