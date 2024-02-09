Врач назвал проверенные способы обнаружить рак на начальной стадии

Онколог Иванов: ежегодная диспансеризация поможет выявить рак на ранней стадии

Обнаружить рак на начальной стадии можно, если проходить ежегодную диспансеризацию, рассказал онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов. Проверенные способы, которые помогут выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

На основании общего анализа крови, рассказал Иванов, можно определить стандартные, пониженные или повышенные уровни различных подгрупп клеток, например, лейкоцитов и лимфоцитов, реагирующих на развитие злокачественных опухолей. Такой анализ, по словам врача, может также выявить наличие воспалительных реакций по скорости оседания эритроцитов, что часто встречается при раке. Порекомендовал онколог сдать и биохимический анализ крови. «При отклонениях в работе разных органов, например, печени, поджелудочной железы или почек, биохимические маркеры могут увеличиваться. Таким образом, мы можем определить, в каком органе возможно наличие патологии», — объяснил Иванов.

Следующим шагом, продолжил он, станет более детальное исследование: изучение генетических маркеров или мутаций раковых маркеров, которые могут указывать на наличие и характер опухоли. Иванов разъяснил, онкомаркеры — это биологические вещества, вырабатываемые раковыми клетками. Если их уровень повышен, специалист назначает пациенту другие методы диагностики, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографии, а также PET-сканирование с применением радионуклидных технологий.

Пациенту также могут назначить иммунограмму, позволяющую увидеть распределение специфических лимфоцитов, повышенный уровень которых может говорить о развивающемся заболевании. «Последующий этап диагностики может включать проведение иммуногистохимических исследований, что представляет собой более продвинутый, молекулярный уровень диагностического процесса. Эти исследования направлены на выявление конкретных видов опухолевых клеток и их маркеров и позволяют определить, каким образом они взаимодействуют с клетками иммунной системы и обеспечивают характеризацию самой опухоли», — заключил онколог.

Ранее старший вице-президент по заочным исследованиям Американского онкологического общества Кристина Аннунциата назвала колоректальный рак, также известный как рак толстой кишки, главной причиной летальных исходов от онкологических заболеваний у мужчин младше 50 лет в США. Среди женщин той же возрастной группы этот тип рака занимает второе место по числу летальных исходов.