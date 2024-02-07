Названы главные факторы роста смертности от рака среди молодых людей

Онколог Аннунциата: ожирение и алкоголь являются причинами рака у молодежи

Ожирение и употребление алкоголя являются главными факторами роста смертности из-за рака толстой кишки среди молодежи. Об этом сообщила старший вице-президент по заочным исследованиям Американского онкологического общества Кристина Аннунциата, пишет Business Insider.

Аннунциата назвала колоректальный рак, также известный как рак толстой кишки, главной причиной смерти от онкологических заболеваний у мужчин младше 50 лет в США. Среди женщин той же возрастной группы этот тип рака занимает второе место по числу летальных исходов.

Онколог объясняет эту статистику современной диетой, ожирением и употреблением алкоголя. Она добавила, что у молодых людей чаще встречается агрессивная форма колоректального рака, при которой уровень выживаемости существенно ниже.

Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, какие виды рака чаще поражают молодых людей. По его словам, у молодежи чаще диагностируют лимфомы, поражающие иммунную систему и злокачественные опухоли почек.