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13:29, 7 февраля 2024Забота о себе

Названы главные факторы роста смертности от рака среди молодых людей

Онколог Аннунциата: ожирение и алкоголь являются причинами рака у молодежи

Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock / Fotodom

Ожирение и употребление алкоголя являются главными факторами роста смертности из-за рака толстой кишки среди молодежи. Об этом сообщила старший вице-президент по заочным исследованиям Американского онкологического общества Кристина Аннунциата, пишет Business Insider.

Аннунциата назвала колоректальный рак, также известный как рак толстой кишки, главной причиной смерти от онкологических заболеваний у мужчин младше 50 лет в США. Среди женщин той же возрастной группы этот тип рака занимает второе место по числу летальных исходов.

Онколог объясняет эту статистику современной диетой, ожирением и употреблением алкоголя. Она добавила, что у молодых людей чаще встречается агрессивная форма колоректального рака, при которой уровень выживаемости существенно ниже.

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Ранее врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, какие виды рака чаще поражают молодых людей. По его словам, у молодежи чаще диагностируют лимфомы, поражающие иммунную систему и злокачественные опухоли почек.

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      Екатерина Улитина
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