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17:27, 9 февраля 2024Забота о себе

Врач оценил правдивость утверждения о влиянии запоров на здоровье сердца

Кардиолог Фриман заявил, что запоры могут спровоцировать повышение давления

Фото: Unsplash

Кардиолог Эндрю Фриман оценил правдивоть утверждения о влиянии плохой работы желудочно-кишечного тракта на здоровье сердца. Его слова цитирует издание HuffPost.

Фриман отметил, что многие исследования показывают, что в анамнезе у людей, жалующихся на частые запоры, также есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Он уверен, что причинно-следственной связи между этими состояниями нет, хотя они и могут быть спровоцированы одними и теми же факторами.

Если вы мало занимаетесь спортом и едите продукты с высокой степенью переработки, скорее всего, у вас будут трудности с опорожнением кишечника. Но эти же факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

Эндрю Фриманкардиолог

Несмотря на отсутствие прямой связи, проблема с опорожнением кишечника может навредить работе сердца, предупредил врач. Он объяснил, что чрезмерные усилия в туалете могут спровоцировать повышение артериального давления у пожилых, чей организм ослаблен.

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Ранее врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб подсказал способ быстро избавиться от запоров. Он посоветовал добавить в рацион киви, яблоки груши и чернослив, а также чаще пить кофе, который обладает лугким слабительным эффектом.

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      Екатерина Улитина
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