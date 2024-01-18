Врач подсказал необычный способ быстро избавиться от запоров

Гастроэнтеролог Салхаб: фрукты, кофеин и магний помогают в борьбе с запорами

Сложности с опорожнением кишечника приводят к неприятным проблемам со здоровьем, например, геморрою, предупредил врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. Необычный способ быстро избавиться от запоров он подсказал в ролике, опубликованном в Tik-Tok.

Первым делом для борьбы с запором Салхаб посоветовал купить киви, яблоки, груши, чернослив и питахайю. По словам врача, эти фрукты стимулируют работу кишечника и способствуют его опорожнению. Следующим шагом в борьбе с запором он назвал магний: этот полезный элемент не только помогает улучшить сон, но и размягчает каловые массы.

Гастроэнтеролог также рекомендовал при трудностях с опорожнением кишечника выпить чашку эспрессо, так как кофеин имеет легкий слабительный эффект. Кроме того, он призвал пить больше обычной воды, так как она обеспечит эффективность действия клетчатки, полученной из фруктов.

Ранее Салхаб предупредил о последствиях привычки ходить в туалет с мобильным телефоном. По словам врача, погружаясь в игры или читая новости, человек проводит больше времени на унитазе, что со временем приводит к геморрою.