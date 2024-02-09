Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:32, 9 февраля 2024Силовые структуры

Выбросившего из окна двухлетнюю дочь россиянина поместили в СИЗО

В Татарстане арестовали отца, выбросившего двухлетнюю дочь с пятого этажа

Фото: Charlychaplin / Shutterstock / Fotodom

В Республике Татарстан арестовали отца, выбросившего из окна двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 апреля. В суде он признал вину, расплакался и сказал, что любит своих детей и жену.

ЧП произошло 7 февраля в казанском поселке Юдино. Подозреваемый выбросил с пятого этажа девочку из-за привидевшегося ему пожара. Двухлетний ребенок упал в сугроб, благодаря чему остался жив. Вскоре отца задержали. Выяснилось, что в момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыто письмо матери нового главкома ВСУ ее отцу. Дед Сырского спасал сослуживцев от фашистов и пропал

      На Украину прибыла делегация парламента США

      Армия Германии обратила внимание на угрозу правых экстремистов в своих рядах

      В США потребовали отставки генсека ООН и главы агентства для помощи Палестине

      В Николаеве прогремели взрывы

      В Госдуме сравнили с фашизмом требование укрыть «срамные места» «Родины-матери»

      Саудовская Аравия представила бронетранспортер Tares в Эр-Рияде

      Российская пенсионерка решила сама убрать снег с крыши дома и попала на видео

      Опаздывающий на рейс россиянин выломал дверь в аэропорту

      Названа причина невозможности прокачки газа по «Северному потоку-2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше