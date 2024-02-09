Выбросившего из окна двухлетнюю дочь россиянина поместили в СИЗО

В Татарстане арестовали отца, выбросившего двухлетнюю дочь с пятого этажа

В Республике Татарстан арестовали отца, выбросившего из окна двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина будет находиться в СИЗО до 7 апреля. В суде он признал вину, расплакался и сказал, что любит своих детей и жену.

ЧП произошло 7 февраля в казанском поселке Юдино. Подозреваемый выбросил с пятого этажа девочку из-за привидевшегося ему пожара. Двухлетний ребенок упал в сугроб, благодаря чему остался жив. Вскоре отца задержали. Выяснилось, что в момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.