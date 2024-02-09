В Британии заявили о расколе в Европе по вопросу Украины

Журналист Уотсон: Россия переиграла Запад, в Европе начался серьезный раскол

Россия переиграла западные державы, так как у них начались серьезные экономические проблемы, заявил политический аналитик, журналист Нил Уотсон. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Европа становится все более раздробленной из-за ситуации вокруг Украины. По мнению эксперта, причиной этому стали антисанкционные шаги и политика Кремля.

«Все больше и больше государств осознают, что нужно что-то предпринять, чтобы как можно скорее положить конец этому конфликту. Некоторые страны ЕС особенно жалуются на стоимость ведения войны от имени Украины», — подчеркнул Уотсон.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предрек распад НАТО в случае поражения Киева. По словам аналитика, многие европейские страны отправятся на переговоры в Москву, чтобы обсудить с Россией вопросы безопасности. Он считает, что такие государства формально не станут покидать Североатлантический альянс, однако начнут все чаще проводить независимую политику и заявлять о своем нейтралитете.