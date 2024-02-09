Звезда «Игры престолов» рассказала об экстремальном похудении ради новой роли

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс похудела на 12 килограммов

Британская актриса Мэйси Уильямс похудела на 12 килограммов ради роли Катрин Диор в сериале «Новый взгляд». Об этом она рассказала в интервью для британской версии журнала Harper's Bazaar.

По словам 26-летней звезды «Игры престолов», чтобы больше походить на свою героиню, вернувшуюся из нацистского лагеря в Париж, ей пришлось полностью изменить привычный режим дня и рацион питания. «Я ела очень мало, все время медитировала, зажигала свечи и благовония в своей квартире», — вспоминает Уильямс. Актриса добавила, что за процессом ее экстремального похудения постоянно наблюдали врачи, которые отслеживали ее жизненные показатели.

Уильямс отметила, что большая часть потерянных килограммов — это жидкость, которую специалисты намеренно выводили из организма. «Я должна была просыпаться в четыре утра, чтобы начать потеть. Накануне вечером мне разрешали съесть что-то соленое и обезвоживающее — немного копченого лосося и крошечный бокал вина», — рассказала актриса.

По словам Уильямс, подготовка к новой роли оказалась сложнее, чем работа над образом Арьи Старк. Она объяснила, что для съемок в «Игре престолов» от нее требовались физическая выносливость и сила, теперь же работа контролировала то, что она ест, как спит, двигается и думает.

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