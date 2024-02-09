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15:26, 9 февраля 2024Забота о себе

Звезда «Игры престолов» рассказала об экстремальном похудении ради новой роли

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс похудела на 12 килограммов

Фото: Steve Vas / IMAGO / Globallookpress.com

Британская актриса Мэйси Уильямс похудела на 12 килограммов ради роли Катрин Диор в сериале «Новый взгляд». Об этом она рассказала в интервью для британской версии журнала Harper's Bazaar.

По словам 26-летней звезды «Игры престолов», чтобы больше походить на свою героиню, вернувшуюся из нацистского лагеря в Париж, ей пришлось полностью изменить привычный режим дня и рацион питания. «Я ела очень мало, все время медитировала, зажигала свечи и благовония в своей квартире», — вспоминает Уильямс. Актриса добавила, что за процессом ее экстремального похудения постоянно наблюдали врачи, которые отслеживали ее жизненные показатели.

Уильямс отметила, что большая часть потерянных килограммов — это жидкость, которую специалисты намеренно выводили из организма. «Я должна была просыпаться в четыре утра, чтобы начать потеть. Накануне вечером мне разрешали съесть что-то соленое и обезвоживающее — немного копченого лосося и крошечный бокал вина», — рассказала актриса.

По словам Уильямс, подготовка к новой роли оказалась сложнее, чем работа над образом Арьи Старк. Она объяснила, что для съемок в «Игре престолов» от нее требовались физическая выносливость и сила, теперь же работа контролировала то, что она ест, как спит, двигается и думает.

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      Екатерина Улитина
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