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14:21, 9 февраля 2024Культура

Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж
Зоя Бербер

Зоя Бербер. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская актриса и звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вышла замуж. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранником Бербер стал актер Максим Белбородов.

«Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво! Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать очень много красоты», — написала артистка, опубликовав фотографии с торжественной церемонии.

Незадолго до свадьбы актриса рассказала, что беременна от возлюбленного. Известно, что звезда «Реальных пацанов» воспитывает 8-летнюю дочь Надежду от сценариста Александра Синегузова.

Ранее стало известно, что российская певица и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия станет матерью в третий раз.

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      Анастасия Астахова
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