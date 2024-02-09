Звезда «Реальных пацанов» вышла замуж

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж

Российская актриса и звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер вышла замуж. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранником Бербер стал актер Максим Белбородов.

«Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим! А церемония… ребята, это было потрясающе красиво! Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать очень много красоты», — написала артистка, опубликовав фотографии с торжественной церемонии.

Незадолго до свадьбы актриса рассказала, что беременна от возлюбленного. Известно, что звезда «Реальных пацанов» воспитывает 8-летнюю дочь Надежду от сценариста Александра Синегузова.

Ранее стало известно, что российская певица и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия станет матерью в третий раз.