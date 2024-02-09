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12:40, 9 февраля 2024Культура

Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

Актер Волков рассказал, как провоцировал артистов на шутки в свой адрес

Фото: «ОК на связи!»

Российский актер Никита Волков, сыгравший тренера в сериале «Трудные подростки», рассказал о необычном способе, с помощью которого помог юным коллегам по цеху почувствовать себя более свободно во время съемок первого сезона проекта. Подробностями он поделился в шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники», сообщает «Лента.ру».

«По-моему, был первый съемочный день. (...) Пять лет назад многие из ребят были еще студентами театральных вузов. (...) Мне показалось, что (...) нужно создать такую атмосферу, в которой они будут чувствовать себя свободно, поскольку у них весь первый сезон — это такой на самом деле буллинг моего персонажа, буллинг Ковалева», — поделился артист, отметив, что создал такую атмосферу, в которой актеры могли над ним шутить вне кадра.

По словам Волкова, он как бы провоцировал ребят на агрессивные шутки в свой адрес. «И, допустим, один пошутил… Там стоит человек шесть. Один пошутил. Другие — га-га-га-га-га, посмеялись. Они создали против меня некое общество сразу свое. Свою команду. Есть я, и есть команда. Я этого и добивался», — объяснил актер.

Он отметил, что ему удалось научить других дружить против себя. Однако, отметил он, затем коллектив все равно стал более дружными и «все пошло как по маслу».

В 2022 году в России решили снять адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Главные роли в отечественной картине исполнят Никита Волков, который сыграет Серкана Болата (Сергея Градского), и Лиана Гриба, которая исполнит роль Эды Йылдыз (в российской версии героиню будут звать Александра).

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