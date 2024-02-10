Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:14, 10 февраля 2024Наука и техника

Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

Глава РАН Красников: в РФ удалось быстро создать уникальные бронежилеты для СВО

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Российские ученые во время специальной военной операции (СВО) очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, для проведения боевых действий потребовалось быстро решить вопрос по бронежилетам. Ученый указал, что к ним предъявляются большие требования — при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков.

Красников заявил, что российские специалисты сумели создать такие бронижилеты. «Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите», — подчеркнул он.

В январе компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила заказчику комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок». В комплект входит бронежилет «Корсет плюс» с дополнительными модулями защиты, рюкзак объемом 30 литров и набор подсумков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник военного назначения. Для чего космические аппараты использует Минобороны?

      Стало известно об уничтожении трех беспилотников над Брянской областью

      Небензя высказался о расследовании теракта на «Северных потоках»

      Армия США из-за СВО отменила программу вертолета будущего

      Россиянам назвали лучший инструмент для вложения средств

      Раскрыт план США по «капитуляции» на Украине

      Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

      Израиль ракетами атаковал провинцию в Сирии

      Сийярто заявил об атаке на Венгрию из-за Украины

      Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше