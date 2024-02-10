Глава РАН заявил о создании для СВО уникальных бронежилетов

Глава РАН Красников: в РФ удалось быстро создать уникальные бронежилеты для СВО

Российские ученые во время специальной военной операции (СВО) очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, для проведения боевых действий потребовалось быстро решить вопрос по бронежилетам. Ученый указал, что к ним предъявляются большие требования — при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков.

Красников заявил, что российские специалисты сумели создать такие бронижилеты. «Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите», — подчеркнул он.

В январе компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила заказчику комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок». В комплект входит бронежилет «Корсет плюс» с дополнительными модулями защиты, рюкзак объемом 30 литров и набор подсумков.