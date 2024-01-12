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09:05, 12 января 2024Наука и техника

«Калашников» выполнил поставку снаряжения «Стрелок»

«Калашников» выполнил поставку 25 тысяч комплектов снаряжения «Стрелок»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила заказчику комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«ООО "Триада-ТКО" полностью выполнило обязательства по поставке 25 тысяч комплектов боевого снаряжения "Стрелок" в адрес заказчика. КБС "Стрелок" является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В комплект входит бронежилет «Корсет плюс» с дополнительными модулями защиты, рюкзак объемом 30 литров и набор подсумков. КБС обеспечивает защиту в грудной и спинной секции от винтовочных бронебойных патронов с пулей со стальным термоупрочненным сердечником. Также «Стрелок» защищает 70 процентов площади тела от осколков. Модульность комплекта позволяет менять его конфигурацию под отдельные задачи.

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В декабре 2023 года стало известно, что в российские войска начались поставки комплектов нового боевого снаряжения «Стрелок».

В сентябре того же года в концерне «Калашников» сообщили, что «Триада-ТКО» поставила более 100 тысяч комплектов зимней формы из состава нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих.

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      Даниил Иринин
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