Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:55, 8 декабря 2023Наука и техника

«Калашников» начал поставки комплектов «Стрелок»

«Калашников»: начаты поставки в войска комплектов боевого снаряжения «Стрелок»

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

В российские войска начались поставки комплектов нового боевого снаряжения «Стрелок». Об этом со ссылкой на концерн «Калашников» сообщает ТАСС.

Отмечается, что до конца 2023 года планируется отгрузить заказчику 25 тысяч комплектов.

«Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили в компании.

Материалы по теме:
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Поставляемый комплект включает бронежилет «Корсет плюс» класса защиты Бр5, оснащенный системой распределения веса, модули допзащиты, подсумки, 30-литровый рюкзак и транспортировочную сумку.

В апреле «Калашников» доложил, что концерн начал серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят подтолкнуть Россию к переговорам по Украине. Как Вашингтон планирует выбить выгодные Киеву условия?

      В России вырастили сотни «единорогов»

      В России начали выдавать «арктическую ипотеку»

      16-летняя петербурженка оказалась в больнице из-за аромасвечи

      Фитнес-тренер назвал шесть упражнений для железного пресса

      Названо главное препятствие для США в выделении помощи Украине

      Россияне бросились скупать участки в ряде регионов

      Россияне высказались о доверии Путину

      В российском регионе рабочие отравились алкоголем и попали в больницу

      «Калашников» начал поставки комплектов «Стрелок»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости