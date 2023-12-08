«Калашников» начал поставки комплектов «Стрелок»

«Калашников»: начаты поставки в войска комплектов боевого снаряжения «Стрелок»

В российские войска начались поставки комплектов нового боевого снаряжения «Стрелок». Об этом со ссылкой на концерн «Калашников» сообщает ТАСС.

Отмечается, что до конца 2023 года планируется отгрузить заказчику 25 тысяч комплектов.

«Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили в компании.

Поставляемый комплект включает бронежилет «Корсет плюс» класса защиты Бр5, оснащенный системой распределения веса, модули допзащиты, подсумки, 30-литровый рюкзак и транспортировочную сумку.

В апреле «Калашников» доложил, что концерн начал серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов.