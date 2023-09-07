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12:18, 7 сентября 2023Наука и техника

«Калашников» завершил первую поставку зимней формы ВКПО 3.0

«Калашников» завершил первую поставку зимней одежды из состава ВКПО 3.0 военным

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») поставила более 100 тысяч комплектов зимней формы из состава нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") завершило поставку в адрес заказчика более 100 тысяч комплектов зимней группы одежды из состава полевого обмундирования ВКПО 3.0. Новый зимний комплект — часть собственной линейки экипировки, разработанной компанией "Триада-ТКО" при содействии профильных специалистов заказчика», — говорится в сообщении.

В «Калашникове» уточнили, что в состав зимних комплектов входит нательное флисовое белье, демисезонный костюм, флисовая куртка, утепленный костюм, шапка и зимний шарф. Одежду изготовили с применением многослойной системы материалов, сохраняющей комфортную температуру в различных погодных условиях и при разном уровне активности. Отмечается, что изготовленный из материалов с улучшенными свойствами ВКПО 3.0 обладает повышенной эргономикой.

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В августе стало известно, что специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) стали (входит в «Калашников») успешно испытали противоосколочное одеяло «Эгида», которое задержало более 85 процентов попавших в него осколков.

В мае в пресс-службе «Калашникова» сообщили, что «Триада-ТКО» начала поставки ВКПО 3.0 для военнослужащих. Комплект разработали совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

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    Даниил Иринин
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