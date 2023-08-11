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06:52, 11 августа 2023Наука и техника

«Калашников» испытал «Эгиду»

Специалисты НИИ стали испытали противоосколочное одеяло «Эгида»

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) стали (входит в «Калашников») провели успешные испытания противоосколочного одеяла «Эгида». Об этом ТАСС сообщили в концерне.

Изделие было испытано на полигоне Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш) гранатами Ф-1 и РГН с расстояний 3 и 5 метров. «Начальная скорость разлета осколков достигает 700 метров в секунду и выше, одеяло достойно показало себя, задержав более 85 процентов попавших в него осколков», — уточнили в «Калашникове».

Столкнувшись с одеялом, осколки утрачивают поражающую способность. «Одеяло прошло испытание и на противопульную стойкость — оно было обстреляно из пистолета Стечкина с расстояния 5 метров. Пробитий не зафиксировано», — добавили в концерне.

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В апреле в «Калашникове» заявили, что НИИ стали начало серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90 процентов осколков боеприпасов.

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    Иван Потапов
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