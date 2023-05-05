«Калашников» начал поставки новых комплектов обмундирования

«Калашников» начал поставки разработанного совместно с МО РФ обмундирования ВКПО 3.0

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») начала поставки новых всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе концерна.

ВКПО 3.0 разработала «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. Отмечается, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.