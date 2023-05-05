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10:32, 5 мая 2023Наука и техника

«Калашников» начал поставки новых комплектов обмундирования

«Калашников» начал поставки разработанного совместно с МО РФ обмундирования ВКПО 3.0

Изображение: АО «Концерн «Калашников»

Компания «Триада-ТКО» (входит в концерн «Калашников») начала поставки новых всесезонных комплектов полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе концерна.

ВКПО 3.0 разработала «Триада-ТКО» совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. Отмечается, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

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Даниил Иринин
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