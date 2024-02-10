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08:07, 10 февраля 2024Мир

Посольство США осудило поджог центра НАТО в Молдавии

В посольстве США в Молдавии осудили поджог офиса центра НАТО в Кишиневе

Фото: Unsplash

В посольстве США в Молдавии прокомментировали поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе. Об этом передает РИА Новости.

Дипведомство подчеркнуло, что «решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении Информационного центра НАТО, расположенного в кампусе Молдавского государственного университета».

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9 февраля полиция Молдавии рассказала о расследовании поджога центра НАТО. Пожар вспыхнул накануне, 8 февраля. Пресс-офицер Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу уточнила, что неизвестные подожгли две двери центра НАТО. В полиции добавили, что с появлением дополнительных данных передаст уточнения.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу (ЕС) до 2030 года благодаря деятельности президента страны Майи Санду.

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      Марина Совина
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