В посольстве США в Молдавии осудили поджог офиса центра НАТО в Кишиневе

В посольстве США в Молдавии прокомментировали поджог офиса Информационного центра НАТО в Кишиневе. Об этом передает РИА Новости.

Дипведомство подчеркнуло, что «решительно осуждает акт насилия, совершенный вчера в отношении Информационного центра НАТО, расположенного в кампусе Молдавского государственного университета».

9 февраля полиция Молдавии рассказала о расследовании поджога центра НАТО. Пожар вспыхнул накануне, 8 февраля. Пресс-офицер Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу уточнила, что неизвестные подожгли две двери центра НАТО. В полиции добавили, что с появлением дополнительных данных передаст уточнения.

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ допустил, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу (ЕС) до 2030 года благодаря деятельности президента страны Майи Санду.

