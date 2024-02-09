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15:04, 9 февраля 2024Бывший СССР

Полиция Молдавии рассказала о расследовании поджога центра НАТО

Полиция Молдавии сообщила версию поджога центра НАТО в Кишиневе

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock / Fotodom

Полиция Молдавии рассказала о проведении расследования поджога информационного центра НАТО в Кишиневе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В контексте пожара, вспыхнувшего вчера вечером в Центре информации и документации по НАТО в Республике Молдавия, мы уточняем, что полиция рассматривает версию пожара с намерением», — заявлено в сообщении.

Служба сообщила, что с появлением дополнительной информации будут переданы уточнения, и посоветовала СМИ получать информацию из безопасных и официальных источников в полиции во избежание дезинформации.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу (ЕС) до 2030 года благодаря деятельности президента страны Майи Санду. Замгенсека НАТО выразил надежду, что граждане республики после вступления в ЕС смогут избавиться от «географического проклятья» и выйти из сферы чужого влияния.

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      Валентин Карант
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