Полиция Молдавии сообщила версию поджога центра НАТО в Кишиневе

Полиция Молдавии рассказала о проведении расследования поджога информационного центра НАТО в Кишиневе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В контексте пожара, вспыхнувшего вчера вечером в Центре информации и документации по НАТО в Республике Молдавия, мы уточняем, что полиция рассматривает версию пожара с намерением», — заявлено в сообщении.

Служба сообщила, что с появлением дополнительной информации будут переданы уточнения, и посоветовала СМИ получать информацию из безопасных и официальных источников в полиции во избежание дезинформации.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу (ЕС) до 2030 года благодаря деятельности президента страны Майи Санду. Замгенсека НАТО выразил надежду, что граждане республики после вступления в ЕС смогут избавиться от «географического проклятья» и выйти из сферы чужого влияния.