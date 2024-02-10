Грета Тунберг присоединилась к протестам против постройки автотрассы во Франции

Грета Тунберг присоединилась к акции протеста против постройки трассы во Франции

Шведская активистка Грета Тунберг присоединилась к акции протеста против постройки трассы на юго-западе Франции, несмотря на запрет на ее проведение. Информацию об этом передает радиостанция France Bleu.

«Климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в "зону, подлежащую защите"... Ожидаются тысячи противников автотрассы, доступ к зоне фильтруется жандармами, туда невозможно добраться иначе как пешком», — сообщили в эфире радиостанции.

Участвующие в демонстрации выступают против автотрассы А69 между городами Тулуза и Кастр, цель строительства которой — обеспечить связь с сельской местностью. Защитников окружающей среды не устраивает «экспроприация частной лесной территории», на участке которой запланировано проложить автомагистраль. В связи с этим они регулярно проводят акции протеста.

В ответ на информацию о том, что Тунберг присоединится к протестам, префект департамента Мишель Вильбуа заявил, что экоактивистка без проблем пешком попадет на лесную территорию, где проводится демонстрация. При этом он напомнил, что любые акции протеста на дорогах общего пользования запрещены по закону.

Ранее шведская экологическая активистка Грета Тунберг вошла в итоговый шорт-лист в номинации года «Как ты смеешь» и была названа «самой известной в мире прогульщицей». В частности, авторы награды высмеяли комментарии экоактивистки с критикой Израиля и поддержкой исламистской группировки ХАМАС.