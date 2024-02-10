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11:25, 10 февраля 2024Россия

Нарышкин рассказал о нежелании США расследовать крушение Ил-76 с Россией

Глава СВР Нарышкин заявил, что США не предлагали РФ расследовать крушение Ил-76

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Соединенные Штаты не предлагали России совместно расследовать крушение самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в разговоре с SHOT.

По словам руководителя ведомства, американская разведка не выражала желание взаимодействовать с российскими коллегами на этот счет.

При этом Нарышкин упомянул, что между Российской Федерацией и США сохраняются контакты на уровне представителей разведки.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Он перевозил пленных украинских бойцов для обмена с Киевом. Никто на борту не выжил.

Позже Украина подтвердила, что атаковала транспортник, однако продолжает отрицать перевозку своих военнослужащих для обмена этим бортом.

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      Алевтина Запольская
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