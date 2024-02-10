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14:36, 10 февраля 2024Культура

Оззи Осборн поругался с Канье Уэстом

Оззи Осборн обвинил Канье Уэста в нарушении авторских прав
Оззи Осборн

Оззи Осборн. Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн обвинил американского рэпера и дизайнера Канье Уэста в нарушении авторских прав. Свое недовольство музыкант выразил на странице в соцсети X.

По словам музыканта, Йе использовал сэмпл отрывка из живого исполнения Осборна 1983 года песни War Pig. Лидер Black Sabbath уточнил, что рэпер спрашивал у него разрешение, но артист отказал ему, «потому что он антисемит и причинил многим невыразимую боль».

«Но он пошел дальше и использовал сэмпл во время вечеринки с прослушиванием его альбома вчера. Не хочу никак ассоциироваться с этим человеком!» — заявил Осборн.

Накануне Уэст устроил вечеринку в честь презентации нового альбома Vultures в Чикаго, США.

Ранее Оззи Осборн назвал условие, при котором он не выйдет на сцену. Музыкант признал, что, возможно, больше не сможет выступать из-за проблем со здоровьем.

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      Варвара Кошечкина
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