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21:45, 10 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин взорвал гранатой центр медиации и образовательных услуг

112: в Элисте мужчина бросил гранату в центр медиации и образовательных услуг

Кадр: Telegram-канал Shot

В Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате взрыва есть жертвы — один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб и полиции.

Уточняется, что учреждение находится на первом этаже жилого дома. По информации Telegram-канала Shot, взрыв мог устроить посетитель этого центра после конфликта с сотрудниками.

В январе уволенный доставщик еды явился в ресторан с предметом, похожим на гранату, и принялся требовать деньги. Выяснилось, что в 2023 году курьера уволили за халатное отношение к работе и грубые выражения в адрес других доставщиков. Мужчина посчитал, что работодатель недоплатил ему 50 тысяч рублей, в связи с чем принялся угрожать управляющей и коллегам, обещая, что прострелит ноги и взорвет все заведения сети, если с ним не расплатятся. Мужчина обещал, что взорвет здание, однако его выходка не произвела на коллег никакого впечатления. Осознав, что ему не верят, бывший курьер покинул заведение, а коллеги обратились в полицию.

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      Марина Совина
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