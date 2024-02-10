Российский вратарь побил американца в матче НХЛ

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин ударил американца Фолиньо в матче НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин побил соперника в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в конце первого периода. Американский форвард «Чикаго» Ник Фолиньо пытался протолкнуть шайбу в ворота, за что получил два удара по голове от россиянина. Чтобы разнять спортсменов, подключились другие хоккеисты и судьи.

В результате Шестеркин был наказан двухминутным штрафом. Фолиньо также получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Чикаго».

Шестеркин выступает в НХЛ с 2020 года. Все сезоны он провел в составе «Рейнджерс».