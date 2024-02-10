В МИД заявили о жестком ответе при покушении на принадлежащие России активы

Захарова: Россия жестко ответит на попытки изъять замороженные активы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит на любые попытки Запада лишить ее права собственности на ее суверенные резервы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Представитель Министерства иностранных дел отметила, что любое покушение на принадлежащие России замороженные активы и попытки изъять их будут восприниматься как «банальное воровство и стремление экспроприаторов пополнить собственные карманы».

Захарова предупредила, что Россия намерена жестко реагировать на любые недружественные действия «коллективного Запада» и защищать свои законные права и интересы всеми доступными средствами. «В настоящее время в правительстве рассматривается целый ряд вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто рассчитывает нажиться на воровстве принадлежащих нам активов», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила об утрате навыка ведения дипломатии на Западе. По мнению представителя российского Министерства иностранных дел, набор на дипломатическую службу в Соединенных Штатах осуществляется не путем конкуренции в профессиональной среде, а «путем политических дрязг», из-за чего дипломатия как профессия была утрачена.

