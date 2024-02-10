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04:26, 10 февраля 2024Наука и техника

В России рассказали о позволяющих вернуть в строй почти всех раненых технологиях

РАН: достижения медицинской науки позволяют вернуть в строй 98 % раненых на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookprsss.com

Достижения медицинской науки и современные российские технологии позволяют вернуть в строй почти всех раненых в ходе специальной военной операции (СВО), на поле боя возвращаются 98 процентов бойцов, получивших травмы, также удается восстанавливать пострадавших с очень тяжелыми ожогами в 70 процентов. Об этом рассказал глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, передает РИА Новости.

По его словам, подвиг отечественных ученых и врачей также позволяет вернуть в строй 80 процентов военнослужащих, перенесших ампутации.

«В СВО 98 процентов — идет возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры», — отметил Красников.

Он добавил, что при правильной организации менее одного процента летального исхода среди раненых военных, которых сразу же вынесли с поя боя.

Глава РАН уточнил, что срок восстановления травмированных бойцов сократился за счет появления новых материалов, которые позволяют генерировать костную ткань.

Ранее военная медсестра Ирина Касымжанова, которая в августе 2022 года отправилась добровольцем в зону СВО, рассказала «Ленте.ру», что российским военным медикам приходилось работать на передовой под огнем противника: они оказывали бойцам первую помощь, а затем направляли их в госпитали.

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      Марина Совина
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