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12:55, 10 февраля 2024Бывший СССР

В России сообщили о разрыве договора аренды с посольством Украины

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В России расторгли договор аренды с посольством Украины. Эта мера стала ответом на решение киевского Горсовета прекратить действие соглашения об аренде земли с посольством РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

О решении киевского Горсовета разорвать договор об аренде земли с посольством России стало известно во второй половине апреля 2023 года. В ответ РФ пошла на зеркальную меру в отношении территории украинской дипмиссии, уточнил собеседник агентства.

Такое решение было принято в рамках «действующего в дипломатии принципа взаимности», пояснил источник. «МИД России или московские власти в зависимости от того, кто подписывал договор с украинским посольством, должны были бы его разорвать», — заявил он.

После расторжения договора об аренде земли с посольством России мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что местные городские власти обратились в кабинет министров Украины с призывом оформить имущество посольства в собственность республики. То есть, речь шла о намерении национализировать имущество российской дипмиссии на Украине. В МИД РФ сочли такой шаг «бесчинством», заключил собеседник агентства.

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