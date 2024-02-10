Посол заявил о восстановлении пассажирского сообщения между Россией и КНДР

Посол Мацегора: пассажирское сообщение между РФ и КНДР может быть восстановлено

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может вновь появиться. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью РИА Новости.

По словам посла, вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Он надеется, что еще в текущем году между Пхеньяном и Хабаровском и между Пхеньяном и Москвой будет восстановлено прямое железнодорожное сообщение, работающее для пассажиров.

В то же время губернатор Приморья Олег Кожемяко заявлял, что прорабатывается вопрос организации железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР, однако существуют проблемы в продолжении ветки железной дороги до Пхеньяна из-за состояний полотна и разницы в ширине колеи.

В 2022 году между странами на регулярной основе возобновилось железнодорожное грузовое сообщение, которое работает через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган. Ранее железнодорожное сообщение между странами было прервано в начале 2020 года из-за пандемии.