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19:23, 10 февраля 2024Мир

В Саудовской Аравии призвали созвать Совбез ООН из-за кризиса в Газе

В МИД Саудовской Аравии призвали созвать Совбез ООН из-за ситуации в Рафахе

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) Саудовской Аравии призвали созвать экстренное заседание Совета безопасности (Совбеза) ООН из-за планов властей Израиля осуществить наступление в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщает Arab news со ссылкой на заявление МИД ближневосточной страны.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время Рафах является последним убежищем для сотен тысяч мирных жителей. Наступление Армии обороны Израиля в этом направлении может создать угрозу для жизней гражданского населения.

Это обстоятельство, как уточнили в МИД королевства, повлечет за собой гуманитарную катастрофу. «Умышленные нарушения (израильскими военными — прим. «Ленты.ру») международного и гуманитарного права подчеркивают необходимость скорейшего заседания Совета безопасности ООН», — заключили в ведомстве.

Ранее о рисках обострения кризиса на юге Газы предупреждала глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, в результате военного столкновения израильских военных с батальонами палестинской радикальной группировки ХАМАС пострадали бы множество мирных жителей. Урегулирование кризиса станет главной целью предстоящей поездки Бербок в Израиль.

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      Анатолий Акулов
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