Зеленский объявил о серьезных изменениях на Украине после смены главкома ВСУ

Зеленский заявил, что после смены главкома ВСУ Украину ждут серьезные изменения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну ждут серьезные изменения на фоне смены главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, после назначения на этот пост Александра Сырского у ВСУ появится больше возможностей. «Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — пообещал Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

8 февраля Зеленский сообщил, что провел встречу с Залужным, в ходе которой он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление армии.