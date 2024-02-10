Зеленский объявил о серьезных изменениях на Украине после смены главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну ждут серьезные изменения на фоне смены главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, после назначения на этот пост Александра Сырского у ВСУ появится больше возможностей. «Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — пообещал Зеленский.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.
8 февраля Зеленский сообщил, что провел встречу с Залужным, в ходе которой он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление армии.