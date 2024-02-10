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21:14, 10 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский объявил о серьезных изменениях на Украине после смены главкома ВСУ

Зеленский заявил, что после смены главкома ВСУ Украину ждут серьезные изменения

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страну ждут серьезные изменения на фоне смены главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, после назначения на этот пост Александра Сырского у ВСУ появится больше возможностей. «Продолжаем обновлять силы обороны и безопасности Украины. Команда — эффективная. Изменения — будут», — пообещал Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

8 февраля Зеленский сообщил, что провел встречу с Залужным, в ходе которой он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление армии.

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      Марина Совина
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