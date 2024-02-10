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15:45, 10 февраля 2024Спорт

Жирков оценил призыв Карпина к российским игрокам уезжать в Европу

Жирков поддержал призыв Карпина к российским футболистам уезжать в Европу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил призыв главного тренера национальной команды Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты. Его слова приводит РИА Новости.

Жирков поддержал призыв Карпина. «У наших футболистов все для этого есть. Алексей Миранчук, Далер Кузяев и Александр Головин показывают очень хороший уровень игры», — отметил он.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

На данный момент в европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».

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