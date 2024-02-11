Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
22:43, 11 февраля 2024Экономика

«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании

«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской Gasunie Transport Services

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к Gasunie Transport Services — оператору газотранспортной системы Нидерландов. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

В карточке дела пока не уточняются сумма исковых требований и дата слушаний.

Ранее сообщалось, что Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» для правого берега Днестра. В 2023 году европейская страна отказалась от поставок российского газа в пользу покупок топлива на бирже. Таким образом, Молдавия сэкономила около 60 миллионов евро, отметил Парликов.

В декабре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Российская компания с начала боевых действий на Украине резко сократила присутствие на рынке, который десятки лет оставался ключевым.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Отец главкома ВСУ отреагировал на его назначение

      Сенаторы США поддержали законопроект о помощи Украине и Израилю

      «Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании

      Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России

      В Белгородском районе сбили беспилотник

      Симоньян заявила о шоке США после рассказа Путина об истории Руси

      Визитную карточку Путина продали за 200 тысяч рублей

      На выборах президента Финляндии подсчитали более половины голосов

      МИД Чехии оценил положение дел в НАТО

      Маска призвали внести свой вклад в установление мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше