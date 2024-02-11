«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской компании

«Газпром экспорт» подал иск к нидерландской Gasunie Transport Services

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к Gasunie Transport Services — оператору газотранспортной системы Нидерландов. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

В карточке дела пока не уточняются сумма исковых требований и дата слушаний.

Ранее сообщалось, что Молдавия может возобновить закупки газа у «Газпрома» для правого берега Днестра. В 2023 году европейская страна отказалась от поставок российского газа в пользу покупок топлива на бирже. Таким образом, Молдавия сэкономила около 60 миллионов евро, отметил Парликов.

В декабре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе идет искусственное разрушение спроса на газ. Российская компания с начала боевых действий на Украине резко сократила присутствие на рынке, который десятки лет оставался ключевым.