Овечкин побил один из рекордов Гретцки

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил один из рекордов канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Бостон Брюинс» (3:0). Для россиянина этот гол в пустые ворота стал 57-м в карьере. Таким образом, по данному показателю капитан «Вашингтона» превзошел Гретцки, который поражал ворота без голкипера 56 раз.

Также Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до 60 голов. Теперь в активе 38-летнего российского форварда 834 заброшенных шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина 12 голов и 23 результативных передачи.