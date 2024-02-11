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14:21, 11 февраля 2024Россия

Российские войска отразили за сутки пять атак штурмовиков ВСУ

Минобороны: ВС РФ отразили пять атак штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска в ходе СВО за минувшие сутки отразили в Харьковской области пять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 11 февраля в Минобороны РФ.

Подразделения Западной группировки войск справились с атаками штурмовых групп мехбригад ВСУ и одной бригады теробороны на купянском направлении, вблизи населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка.

Утверждается, что ВСУ потеряли до 210 военных и 3 автомобиля.

Также за сутки российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов Украины. Это произошло в районе поселений Орлянское в Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка и Обрывка в Херсонской области. Кроме того, российские военные сбили БПЛА вблизи Кривошеевки в ЛНР, а также Клещеевки, Каменки и Артемовска в ДНР.

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      Антон Похиляк
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