Минобороны: ВС РФ отразили пять атак штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Российские войска в ходе СВО за минувшие сутки отразили в Харьковской области пять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили 11 февраля в Минобороны РФ.

Подразделения Западной группировки войск справились с атаками штурмовых групп мехбригад ВСУ и одной бригады теробороны на купянском направлении, вблизи населенных пунктов Табаевка, Ивановка и Синьковка.

Утверждается, что ВСУ потеряли до 210 военных и 3 автомобиля.

Также за сутки российские военные сбили еще 30 беспилотных летательных аппаратов Украины. Это произошло в районе поселений Орлянское в Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка и Обрывка в Херсонской области. Кроме того, российские военные сбили БПЛА вблизи Кривошеевки в ЛНР, а также Клещеевки, Каменки и Артемовска в ДНР.