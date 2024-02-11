Российского хоккеиста наказали за атаку соперника в голову в НХЛ

Задорова дисквалифицировали на два матча за атаку соперника в голову в НХЛ

Российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова дисквалифицировали на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Задоров применил силовой прием против шведского форварда «Детройт Ред Уингс» Лукаса Рэймонда. Сначала россиянин был наказан за атаку соперника в область головы и шеи удалением до конца встречи. Позднее НХЛ приняла решение также отстранить игрока на два матча.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Детройта». «Ванкувер» имеет в активе 74 очка и является лидером Западной конференции. «Детройт» с 60 очками идет восьмым в Восточной конференции.

В сезоне-2023/2024 Задоров набрал десять очков (одна заброшенная шайба и девять результативных передач) в 48 матчах. В декабре защитник был обменян в «Ванкувер» из «Калгари Флэймс».

