В Совфеде назвали реакцию Сунака на интервью Путина примитивной

Сенатор Цеков назвал реакцию Сунака на интервью Путина примитивной

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков оценил реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, она является примитивной и продиктованной нежеланием признать свои ошибки и неправоту, сообщает в воскресенье, 11 февраля, РИА Новости.

«Они-то (такие люди как Сунак — прим. «Ленты.ру») ведь хорошо все понимают и знают, что конфликт на Украине сконструирован руками западных стран во главе с США, и шли они к этому с момента распада Советского Союза, создавая из Украины антироссию», — сказал российский политик.

По его словам, именно США и их союзники стоят за государственным переворотом на Украине в 2014 году и превращением ее на протяжении последних десяти лет в военный форпост для агрессии против России.

Ранее премьер-министр Великобритании назвал высказывание Путина из интервью Такеру Карлсону об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине смехотворным. До него тем же словом охарактеризовал слова российского президента канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, Путин «всегда говорит много лжи об истории этой войны».