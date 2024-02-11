Стало известно о еще одном взрыве в Элисте

«112»: в Элисте сработало еще одно неустановленное взрывное устройство

Еще одно неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

ЧП произошло в частном доме. Предварительно, бомба сработала во время обысков у 29-летнего мужчины, подозреваемого во взрыве в центре медиации и образовательных услуг.

Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали.

О первом взрыве в столице Калмыкии стало известно вечером 10 февраля. Мужчина активировал бомбу в центре медиации и образовательных услуг, расположенном на первом этаже жилого дома. По данным регионального Следственного управления СК, злоумышленник, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел на прием в кабинет по оказанию психологической помощи, но там у него произошел конфликт с работником учреждения.