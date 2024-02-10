СК раскрыл подробности взрыва в Элисте

СК: взорвавший бомбу в Элисте мужчина состоял на учете в ПНД

Мужчина, взорвавший бомбу в центре медиации и образовательных услуг в Элисте, предположительно, состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Республике Калмыкия в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленник пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, но там у него произошел конфликт с работником учреждения. После этого мужчина подорвал неустановленное взрывное устройство.

Преступник получил несовместимые с жизнью ранения. Работник центра и его родственник были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Telegram-канал Shot выяснил, что пострадавшими в результате взрыва оказались главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии Намджил Яманова и ее муж. Сейчас за их жизнь борются врачи.