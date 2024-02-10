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23:26, 10 февраля 2024Россия

Появились подробности подрыва гранаты в Элисте

Shot: в результате взрыва в Элисте пострадала сотрудник Миннауки Калмыкии

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В результате взрыва в Элисте серьезно пострадала главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии Намджил Яманова, также серьезные ранения получил ее муж. Подробности взрыва гранаты в частном образовательном центре приводит Telegram-канал Shot. Сейчас за жизнь мужчины и женщины борются врачи.

Как пишет Shot, вечером 10 февраля Яманова находилась на работе, за ней заехал супруг. Когда они оба были в помещении, туда зашел мужчина, который и подорвал гранату, он погиб на месте.

Telegram-канал добавляет, что место происшествия выехал мэр Элисты.

О взрыве стало известно вечером 10 февраля. ЧП произошло в центре медиации и образовательных услуг, который располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома. Жители дома были эвакуированы, на месте работают экстренные службы.

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      Марина Совина
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