Появились подробности подрыва гранаты в Элисте

Shot: в результате взрыва в Элисте пострадала сотрудник Миннауки Калмыкии

В результате взрыва в Элисте серьезно пострадала главный внештатный педагог-психолог в сфере образования Министерства науки Калмыкии Намджил Яманова, также серьезные ранения получил ее муж. Подробности взрыва гранаты в частном образовательном центре приводит Telegram-канал Shot. Сейчас за жизнь мужчины и женщины борются врачи.

Как пишет Shot, вечером 10 февраля Яманова находилась на работе, за ней заехал супруг. Когда они оба были в помещении, туда зашел мужчина, который и подорвал гранату, он погиб на месте.

Telegram-канал добавляет, что место происшествия выехал мэр Элисты.

О взрыве стало известно вечером 10 февраля. ЧП произошло в центре медиации и образовательных услуг, который располагается на первом этаже многоквартирного жилого дома. Жители дома были эвакуированы, на месте работают экстренные службы.