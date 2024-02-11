В Белоруссии назвали недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

Сенатор Басков назвал недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

Сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков прокомментировал отказ юниорской сборной России (до 18 лет) от наград на международном турнире Кубок будущего в Минске. Его слова приводит «Чемпионат».

Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.

Юниорская сборная России отказалась от наград на Кубке будущего 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6, и должны были получить медали за второе место.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Cтрану также лишили права проведения чемпионата мира-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.