Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
3:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Парма
84:80
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Группа А
Эрика Андреева
Диана Шнайдер
Доха (ж)
СКА
1:0
Перерыв
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кайрат
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анна Калинская
Завтра
10:00 (Мск)
Каролина Плишкова
Доха (ж)
17:52, 11 февраля 2024Спорт

В Белоруссии назвали недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

Сенатор Басков назвал недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сенатор Белоруссии, бывший председатель Федерации хоккея страны Дмитрий Басков прокомментировал отказ юниорской сборной России (до 18 лет) от наград на международном турнире Кубок будущего в Минске. Его слова приводит «Чемпионат».

Басков назвал поведение россиян недопустимым. Он посчитал, что это противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между странами.

Юниорская сборная России отказалась от наград на Кубке будущего 10 февраля. Отечественные спортсмены в овертайме проиграли молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков не старше 20 лет, со счетом 5:6, и должны были получить медали за второе место.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Cтрану также лишили права проведения чемпионата мира-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Налет «Гераней» на Украину стал одним из самых массовых

      В Белоруссии назвали недопустимым отказ российских хоккеистов от наград

      Столтенберг пообещал единый ответ на любую атаку на НАТО

      Стало известно об обострении противоречий между Израилем и США из-за Рафаха

      В Эстонии разгорелся скандал с премьером Каллас

      Юные футболисты разгромили машину участника СВО

      Глава Евросовета призвал инвестировать ЕС в оборону из-за слов Трампа о НАТО

      Свидание с незнакомцем закончилось для россиянки расчленением

      Карл III впервые появился на публике после объявления о его болезни

      Бывший посол Великобритании в США сравнил Трампа с Терминатором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше