Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 11 февраля 2024Бывший СССР

В Киевской области раздались взрывы

«Общественное»: в Киевской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В Киевской области прогремели взрывы, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное» («Суспільне»).

Также отмечается, что в регионе объявлен режим воздушной тревоги.

Ранее взрывы раздались в Одесской области. Как пояснили местные власти, это связано с работой ПВО.

10 февраля сообщалось о взрывах в трех областях Украины, произошедших на фоне воздушной тревоги. Они прозвучали в Харькове, Одессе и Очакове Николаевской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Живущую в России семью Сырского расстроило назначение сына главкомом ВСУ. Сможет ли Мясник заслужить доверие украинцев?

      Байдена назвали угрозой для США

      Орбан предрек Украине роль буфера между Россией и Западом

      Во Франции указали на неожиданную деталь в интервью Путина

      В Киевской области раздались взрывы

      Microsoft отказалась от выпуска Windows 12

      Опубликованы кадры разрушений на месте взрыва в Элисте

      В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить

      Крупный пожар в гостинице в Тольятти локализовали

      В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше