В Киевской области раздались взрывы

«Общественное»: в Киевской области произошли взрывы

В Киевской области прогремели взрывы, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное» («Суспільне»).

Также отмечается, что в регионе объявлен режим воздушной тревоги.

Ранее взрывы раздались в Одесской области. Как пояснили местные власти, это связано с работой ПВО.

10 февраля сообщалось о взрывах в трех областях Украины, произошедших на фоне воздушной тревоги. Они прозвучали в Харькове, Одессе и Очакове Николаевской области.