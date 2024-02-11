В крупном российском городе загорелся аэропорт

МЧС Кемеровской области — Кузбасса: в аэропорту Новокузнецка произошел пожар

В аэропорту Новокузнецка произошел пожар. Как передает Telegram-канал МЧС Кемеровской области — Кузбасса, открытое горение к этому моменту уже ликвидировано, сам огонь локализован.

«В Кузбассе случился пожар в строящемся здании аэропорта. Огонь охватил 300 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из помещения люди вышли самостоятельно», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате пожара в крупном российском городе нет. На месте продолжают работать 36 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Ранее была названа возможная причина другого крупного пожара, который произошел в здании гостиничного комплекса «Жара Beach Resort» в Тольятти. Возгорание возникло в ресторане «Небо», расположенном на набережной 6-го квартала, но впоследствии его удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.