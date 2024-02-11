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16:52, 11 февраля 2024Экономика

В России стало мало детских нянь

РБК: в России спрос на нянь превышает предложение

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Российские кадровые агентства и сервисы по подбору персонала зафиксировали, что в стране стало мало детских нянь. По данным источников, опрошенных РБК, спрос на представителей этой профессии превышает предложение.

«В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тысячи вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тысячи. Таким образом, на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — приводит издание комментарий пресс-службы портала hh.ru.

В «Авито» подметили также, что спрос на нянь в январе 2024 года вырос на 11 процентов. Однако если сравнивать с январем 2023 года, то речь идет уже о 43 процентах. Представитель площадки объяснил эту тенденцию «увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой».

«Можно сказать, что сегодня рынок принадлежит соискателям, а не работодателям. Сегодня чаще няня выбирает семью, а не наоборот, как было еще несколько лет назад», — отметила директор агентства «Вторая мама» Анна Жукова.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, кого они называют семьей, в каких отношениях со своими родственниками, какой возраст предпочтительнее для заключения брака и рождения детей. Более половины (55 процентов) опрошенных россиян своей семьей называют всех родственников.

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      Олег Давыдов
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