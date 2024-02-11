Визитную карточку Путина продали за 200 тысяч рублей

Визитную карточку Путина и документ с его подписью продали за 680 тысяч рублей

Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е продали на торгах в Санкт-Петербурге за 200 тысяч рублей. Помимо этого, с молотка за 480 тысяч рублей ушел документ за подписью лидера РФ, следует из данных аукционной площадки, пишет РИА Новости.

«Лот №400. Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Советник председателя Ленсовета по международным связям Двести тысяч рублей — продано», — заявил ведущий аукциона.

Кроме этого, на аукционе был продан лот, представляющий собой свидетельство о регистрации и внесении в госреестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. Документ датирован 14 июля 1992 года и был куплен на торгах за 480 тысяч рублей.

В декабре 2023 года еще одну визитку Владимира Путина продали за два миллиона рублей. При этом стартовая цена лота, который приобрел неизвестный покупатель, составляла одну тысячу рублей.

Документ был сделан для Путина, когда он работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета в 1990-1991 годы. Несколько телефонных номеров на этой визитке написаны рукой Путина.